Angola consta de uma lista de 12 países da África Oriental e Austral incluído no apelo financeiro do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para ajuda humanitária em diversas áreas, com destaque para nutrição, saúde, educação, protecção social e outras acções multissectoriais. A organização avança que, para o próximo ano, precisa de 55 milhões USD para apoiar mais de 14,5 milhões de pessoas, incluindo 6,6 milhões de crianças, nestes países. Além de Angola, constam da lista Botsuana, Burundi, Comores, Eritreia, Esuatini, Lesoto, Namíbia, Rwanda, África do Sul, Tanzânia e Zâmbia.

Angola, a par da Eritreia, explica a instituição, foi incluída neste apelo após discussões entre o escritório regional e as representações do UNICEF nestes dois países.

