Os docentes da Universidade de Luanda (UniLuanda) continuam a atirar-se contra a gestão da instituição, acusando o reitor de nepotismo e usurpação de competências dos decanos.

Desta vez, o grupo de docentes que procurou pela redacção do Novo Jornal acusa que o reitor da instituição, Alfredo Buza, tem cometido "várias irregularidades" na gestão da UniLuanda, por exemplo, a nomeação da esposa para diversos cargos, como a de coordenadora do curso de mestrado. A senhora, segundo denunciantes, também é presidente da Assembleia-Geral, membro do Senado e do Conselho-Geral e responsável pela Cooperação Internacional. O grupo entende ser um "nepotismo autêntico".

Os queixosos dizem também que a esposa do reitor não dá aulas enquanto docente da disciplina de Seminário e não lhe são aplicadas faltas. Entretanto, uma fonte alega que as faltas são marcadas aos outros professores, por não fazerem parte da "linhagem" do casal.

