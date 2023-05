O "governo sombra" da UNITA diz que está preocupado com o silêncio do Executivo diante dos protestos ruidosos dos professores do ensino superior que estão em greve há três meses devido à não satisfação de alguns pontos do caderno reivindicativo apresentado em 2018.

O maior partido na oposição considera ser incompressível o silêncio do Presidente da República, João Lourenço, diante do clamor dos docentes das universidades do Estado.

Segundo o "governo sombra" da UNITA, as reivindicações do Sindicato Nacional dos Professores do Ensino Superior (SINPES) são perfeitamente atendíveis dentro de um calendário que as partes podem negociar.

"A própria questão salarial, a mais fracturante, pode ser resolvida a contento das partes se o diálogo prevalecer com base no entendimento", entende a UNITA.

O partido do "Galo Negro" diz ainda que o Governo se comprometeu a apresentar ao sindicato uma proposta salarial como base para discussão, mas até agora, passado mais de um ano, a proposta nunca surgiu.

"Ao invés disto, o Governo decretou, sem consultar o sindicato, um aumento na ordem dos 6%, considerado irrisório pelo SINPES", refere a UNITA.

Segundo Raúl Taty, primeiro-ministro do "governo sombra" a UNITA, o partido está preocupado com o silêncio da ministra do Ensino Superior e diz não perceber o porquê deste silêncio todo.

O "governo Sombra" da UNITA diz que auscultou recentemente o SINPES e concluiu que o actual estado do ensino superior em Angola é grave.

"Admiram-nos os pronunciamentos de figuras ligadas aos órgãos do Estado que retratam a situação de ânimo leve", assegura.

Entretanto, o maior partido da oposição recomenda ao Executivo a encetar reformas no subsistema do ensino superior para torná-lo apto.

A UNITA quer que o Executivo aposte no diálogo construtivo como única saída para se ultrapassar o impasse e deseja que para o próximo Orçamento Geral do Estado (OGE) a dotação orçamental para o ensino superior seja robusta.

De recordar que, na quinta-feira,18, o secretário de Estado para o Ensino Superior, Eugénio da Silva, garantiu que a greve dos professores das universidades públicas, que já dura há três meses, não vai comprometer o ano académico 2022/23.

Porém, segundo o SINPES, o silêncio do Executivo pode levar ao prolongamento da greve e consequentemente à anulação do ano académico, facto que o secretário de Estado garante não ir acontecer.

Os professores regressam às aulas no próximo dia 29, como noticiou o Novo Jornal na sexta-feira,19, depois de cumprirem os três meses de greve, mas vão retomar a mesma após 30 dias interrupção.