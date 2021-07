Nenhuma universidade do País está no top 300 de África. O melhor que Angola consegue é colocar a UAN no lugar 321.º de uma avaliação que analisa quase 2.000 instituições.

Angola não tem universidades entre as 300 melhores do continente, indicia o ranking de 2021 da Webometrics - um sistema de classificação de universidades em todo o mundo que leva em conta tanto o volume do conteúdo da instituição na web (número de páginas e arquivos) quanto a visibilidade e o impacto destas publicações on-line, de acordo com o número de inlinks externos (citações do site) que receberam.

De acordo com a Webometrics, a instituição angolana de ensino superior mais bem posicionada é a Universidade Agostinho Neto, na 321.ª posição, seguida da Universidade Católica de Angola (511.º) e da Universidade Óscar Ribas (738.º). As universidades Independente (808.º) e Metodista (em 900.º) completam o top cinco das instituições nacionais mais bem posicionadas, ao passo que a Universidade Internacional do Cuanza, na posição n.º 1.840, é o organismo angolano com pior classificação.

Na avaliação às instituições angolanas, o Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências (ISPTEC) foi considerado o organismo mais transparente do País.

Para esta última classificação, foram analisados parâmetros como o impacto (número de redes externas vinculadas às páginas da instituição na internet), transparência/abertura (número de citações dos artigos de autores vinculados à instituição) e excelência.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)