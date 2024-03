Vacina de baixo custo contra a malária chega a África em Maio, mas Angola ainda não consta da lista de países onde será distribuída

O maior fabricante de vacinas do mundo, sediado na Índia, vai começar a distribuir uma nova vacina contra a malária, a partir de Maio, em África, noticiou a agência France-Presse (AFP), que avança que Moçambique, Chade, República Centro-Africana, República Democrática do Congo e Sudão do Sul serão os primeiros cinco países a receber as doses da R21.