A 23 de Outubro de 2019, quando um breve comunicado do grupo Tuneza tornava pública a "bomba" de que Gilmário Vemba abandonava oficialmente o mais bem-sucedido quinteto de humor de Angola, ninguém imaginaria que, apenas quatro anos depois, o semanário português Expresso, uma das mais respeitadas publicações daquele país, estaria a referir-se ao jovem artista angolano como "um dos nomes da comédia nacional". Ou seja, são os próprios media lusos a assumir Gilmário Vemba como uma referência do humor português.

Aliás, se dúvidas há sobre o facto de o Novo Jornal ter distinguido Gilmário Vemba como Personalidade da Cultura de 2022 [com gala realizada em Julho deste ano] e uma das personalidades do País em 2023, basta atentar para este excerto de um artigo da Bantumem, plataforma de media on-line portuguesa com foco em cultura: "Em Portugal, é a estrela internacional que esgota casas de espetáculos de Norte a Sul, é convidado para programas da televisão pública, faz aparições surpresa no prime time da manhã do mesmo canal, para "gozar" com a apresentadora "queridinha" dos portugueses, é comentador de reality shows na TVI, faz duetos com um dos maiores cantores populares do país, é convidado especial nos shows de Anselmo Ralph, é solicitado para podcasts afamados... a lista é interminável. Falamos, claro, de Gilmário Vemba", escreve o site luso, numa peça, à semelhança da do NJ, com o título inspirado no livro Angolano Que Comprou Lisboa (por metade do preço), de Kalaf Epalanga, autor nacional também muito bem posicionado no mercado português.

