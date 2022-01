O Governo pretende cabimentar, no presente exercício económico, uma verba de 90 milhões de kwanzas para o funcionamento do SOS Criança - uma plataforma de denúncias de casos de violação a menores -, lançada em Junho do ano passado. Valor é nove vezes maior ao atribuído no OGE 2021.

O montante, a ser canalizado através do Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher (MASFAMU), é nove vezes superior ao cabimentado no orçamento do ano passado, constatou o Novo Jornal, após consulta aos dois documentos. No OGE 2021, o Estado previa, para o funcionamento da plataforma, uma dotação orçamental de 10 milhões de kwanzas.

No ano do seu lançamento, em 2020, estavam cabimentados pouco mais de 35.4 milhões de kwanzas. A verba prevista para 2022 torna-se, assim, na maior "fatia" já recebida desde 2020 para assegurar o funcionamento da linha com capacidade de atendimento de 10 telefonemas em simultâneo, contando com a colaboração do Centro Integrado de Serviço Público (CISP).

Lançada em Junho de 2020, através da linha 15015, a plataforma, que funciona entre as 8 e 16 horas, recebeu, durante o ano passado, mais de 230 mil chamadas de todo o País. Dessas, 76.404 foram de denúncias sobre violação dos direitos das crianças. Entre as queixas, destaca-se a fuga à paternidade, com maiores registos - 25.269 casos -, numa lista cujo top 3 é completado pelas denúncias sobre violência física (11.775) e sexual (4.801).

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)