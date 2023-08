Cinco membros da mesma família, que acenderam uma fogueira com carvão dentro de casa, inalaram grandes quantidades de fumo, que acabou com a vida de uma bebé de quatro meses e deixou ainda quatro menores internados no hospital do Kapalanga, no município de Viana.

Em declarações à Polícia Nacional, a direcção do hospital do Kapalanga disse que "em princípio trata-se de uma intoxicação por monóxido de carbono, provocada pela queima de carvão, mas a equipa do laboratório já está a trabalhar no sentido de se apurar as verdadeiras causas do incidente".

O trágico acontecimento ocorreu no bairro da Regedoria, junto ao mercado, quando a mãe das crianças fez uma fogueira de carvão para preparar a refeição dos meninos, de acordo com o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial de Luanda, Nestor Goubel.

A mulher cozinhava os alimentos no interior de uma pequena residência com a porta e as janelas fechadas, sem oxigénio. As crianças foram inalando aos poucos os gases produzidos pelo carvão que as deixou asfixiadas, conta a PN.

A bebé da casa foi a mais efectada, porque se encontrava muito perto da fogueira, junto da mãe que estava a cozinhar os alimentos. A menina ficou sem oxigénio e acabou por morrer.

Quanto às outras crianças, segundo o hospital, encontram-se fora de perigo, mas continuam a receber tratamento.