No município de Viana em Luanda, um homem está a ser acusado de ter assassinado uma jovem de 26 anos com recurso a uma garrafa partida após ter abusado dela sexualmente depois de a ter conhecido num bar, informou o Serviço de Investigação a Criminal em Luanda ( SIC).

Durante o convívio ambos combinaram ter um envolvimento sexual e no final de tudo o indivíduo teria de pagar 20 mil kwanzas à vítima. Deslocaram-se então a residência inacabada, nos arredores do espaço em que se encontravam.

Depois do envolvimento sexual, a vítima solicitou o valor combinado ao homicida, mas este optou pela agressão tendo desferindo dois golpes com uma garrafa partida na região da garganta da jovem, que não aguentou os ferimentos acabando por morrer.

A detenção do homem ocorreu após uma denúncia que o SIC recebeu, que dava conta da existência de um cadáver na zona, seguindo-se as diligências que culminaram com a localização do suspeito.

O acusado foi apresentado nesta segunda-feira pelo SIC e será encaminhado para o juiz de garantia.