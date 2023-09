O homem de 33 anos será apresentado nesta sexta-feira nas instalações do Comando Municipal de Viana da Polícia Nacional pela delegação do Ministério do Interior em Luanda, avança o porta-voz do SIC-Luanda, Fernando Carvalho.

O crime ocorreu no Zango 4, motivos passionais, tendo durante uma discussão, o indivíduo alegadamente espancado brutalmente a mulher, que não aguentou os ferimentos e acabou por morrer.

De seguida, segundo o SIC, o acusado deitou o cadáver da namorada num tanque de água no bairro da Boa Esperança, onde foi encontrado por populares que circulavam naquela zona.

O casal estava colocado na penitenciária de Kakila e ambos carregavam título de 3ª subchefe dos Serviços Prisionais.

O homem está ser acusado de homicídio qualificado.