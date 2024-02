A madrasta foi detida na tarde desta quarta-feira pela Direção de Investigação e Ilícitos Penais (DIIP), depois de uma denúncia feita pelos populares, avançou ao Novo Jornal o porta-voz da instituição, Quintino Ferreira.

O crime aconteceu no bairro da Sanzala, numa altura em que a acusada começou a enfrentar alguns problemas na sua relação, tendo-se dirigido à igreja em companhia do menino em busca de aconselhamento do pastor, que lhe terá dito que a criança estava possuída por demónios e era a razão dos conflitos entre ela e o marido, contou Quintino Ferreira.

Depois desta informação a jovem começou a agredir o enteado, apertando-lhe o pescoço com as próprias mãos, seguido de cabeçadas, até o menino cair no chão inconsciente.

Quando o DIIP se apercebeu do ocorrido, por meio de denúncias, deslocou-se até ao local e deteve a madrasta e o pastor, verificando que a sua igreja não está legalizada.

Quanto ao pai da criança, também será detido porque sabia da agressão física e psicológica que o filho viveu durante dias e nada fez para o proteger da situação, asseguram as autoridades.

A vítima será encaminhada esta quarta-feira para a direcção municipal de Viana do Instituto Nacional da Criança, onde também será submetida a exames. A igreja será encerrada pela direcção da cultura de Viana.