Incumprimento da «velha promessa» de reposição da ponte demolida há mais de uma década na zona do Morro de Areia, em Viana, leva populares a clamar pela intervenção do novo administrador do município. Esse, por sua vez, afirma que a obra consta dos projectos da administração.

A ligação entre o bairro Morro de Areia e a Avenida Deolinda Rodrigues, no município de Viana, continua condicionada pela falta da ponte, demolida há já 14 anos aquando da reabilitação dos Caminhos-de-Ferro de Luanda. Na ocasião, as autoridades prometeram recolocá-la num prazo de 15 dias. No entanto, volvidos quase 14 anos, a promessa ainda não foi cumprida.

Moradores continuam a procurar alternativas para chegar às suas residências, que ficam a escassos metros da estrada principal, e pedem que as autoridades revejam a situação, visto que lhes tem causado muitos transtornos, sobretudo na época chuvosa, constatou, nesta semana, o Novo Jornal no local.

Agastados com a situação, os moradores explicam que a situação é do conhecimento da Administração de Viana, que, aliás, em 2019, prometeu a construção de um viaduto que substituiria a ponte que havia no local. Na ocasião, o então administrador-adjunto para a Área Técnica e Infra-estruturas, Fernando Binge, disse que a construção do viaduto se enquadraria no Plano Especial de Obras Públicas do Ministério da Construção, que projecta uma nova imagem para a cidade de Luanda até 2022.

