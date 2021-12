Assaltos a camiões com cargas de alimentos na via pública, protagonizados por cidadãos em plena luz do dia, uma realidade que se verifica em várias províncias do País, deixa a Polícia sem acção. Sociólogo aponta a pobreza e a fome como principais causas do «fenómeno».

Nos últimos tempos, tem sido frequente a partilha de vídeos nas redes sociais, em que populares aparecem como protagonistas de uma acção criminosa na via pública, que parece já virar moda: trata-se de assaltos feitos a camiões transportadores de bens alimentares, quando estes avariam ou se envolvem em acidentes. O "fenómeno", embora não seja novo, vem ganhando força em várias zonas do País. Um dos episódios que se tornou viral aconteceu em Setembro, na cidade do Lobito, em Benguela, quando vários cidadãos saquearam um camião com diversas toneladas de arroz, após este se envolver num acidente. Outro vídeo, também posto a circular nas redes sociais, mostra vários adolescentes e jovens, na província de Cabinda a saquear sacos de arroz e bidões de óleo de um camião, avariado na via pública.

Na terra da acácias rubras, os constantes assaltos a camionistas no troço Lobito-Catumbela tem preocupado as autoridades e proprietários do material, pelo que o Governo Provincial está a estudar mecanismos para devolver a segurança aos utilizadores dos serviços. Uma das soluções encontradas naquela província, segundo soube o Novo Jornal, foi, por exemplo, o destacamento de patrulhas da Polícia nas principais vias.

A capital do País não escapou do fenómeno. Recentemente, um camião que transportava sacos de arroz foi saqueado por populares na zona da FTU. Ainda na capital, na Estalagem, em Viana, uma carrinha que transportava bebidas foi igualmente saqueada após um acidente. Nem mesmo a presença da Polícia acalmou o entusiasmo da população que, no meio da estrada, arriscavam a vida, tudo por uma grade de cerveja ou de uma embalagem de água. Homens, mulheres, jovens e, inclusive, crianças não ficaram inibidos com os disparos de militares que tentavam afugentá-las.

