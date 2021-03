Um homem, de 45 anos, sargento das Forças Armadas Angolanas (FAA), espancou a esposa até à morte e em seguida suicidou-se, no bairro Quimacungo, periferia da cidade do Uíge.

A informação foi esta terça-feira,23, avançada ao Novo Jornal pelo director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Serviço de Investigação Criminal (SIC) geral, superintendente de investigação Manuel Halaiwa, que disse que o corpo homem foi encontrado pendurado numa árvore junto sua residência.

Manuel Halaiwa afirmou que, entretanto, a investigação do SIC esteve no local a realizar as perícias necessárias e concluiu que não houve vestígios de acto criminal na morte do sargento.

"Os especialistas de criminalística, após inspecção ocular no local do sucedido, concluíram não existir vestígios de um possível acto criminal, conforme relatos de alguns populares", disse Manuel Halaiwa, em declarações ao Novo Jornal.

O responsável referiu que o SIC-Uíge, no local, ouviu relatos de pessoas próximas do casal que afirmaram que, três dias antes do efectivo da FAA pôr fim à própria vida, espancou a esposa, que teve de ser internada no hospital municipal do Uíge e morreu por não resistir aos ferimentos.

"Algumas pessoas próximas do casal alegaram que o efectivo das FAA vivia de brigas constantes com a esposa, três dias antes do sucedido, ambos brigaram, o homem espancou a mulher com extrema violência", afirmou, salientando que após a briga, a esposa teve ser internada no hospital municipal do Uíge, onde acabou por falecer no dia seguinte.

"Ele o (sargento das FAA) por formas a não sofrer represálias da sociedade, e para não responder criminalmente por crime de homicídio voluntário por espancamento contra a esposa..., decidiu colocar fim à própria vida", concluiu.