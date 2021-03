O Instituto Nacional da Criança (INAC), preocupado com os elevados casos de violência sexual contra menores no País, promove, entre Março deste ano e meados de Março de 2022, uma mega-campanha para pôr fim ao fenómeno.

O Ministério da Acção Social, Família e Promoção da Mulher (MASFAMU), através do Instituto Nacional da Criança (INAC), em parceria com vários órgãos do Ministério do Interior, com destaque para a Polícia Nacional e o Serviço de Investigação Criminal (SIC), bem como com organizações da sociedade civil, vai promover, durante um ano (16 de Março de 2021 e 16 de Março de 2022), em todo o País, uma mega-campanha de prevenção e de combate "cerrado" à violência sexual contra menores.

Em declarações ao Novo Jornal, o director-geral do INAC, Paulo Kelesi, disse que o objectivo é reduzir o número de casos e aumentar a cultura de denúncias no seio da sociedade.

Embora o INAC não tenha ainda avançado os números referentes aos casos de abusos sexuais contra menores, registados entre Janeiro e Fevereiro deste ano, o NJ sabe que nos últimos dias as ocorrências aumentaram, quer junto do SIC, da PN, ou do INAC.

Paulo Kalesi alertou as famílias para a necessidade de maior cultura de denúncias, de modo a desmotivar o surgimento de novos casos de violência no seio das famílias, em particular, e das comunidades, em geral.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)