Batalha contra o preconceito à volta do vitiligo vê o lado do bem reforçado com um organismo que junta famosos e anónimos portadores de uma condição tornada doença pela falta de informação. Associação dos Vitilindos de Angola marca o primeiro passo com uma roda de conversa culturalmente multifacetada, a realizar-se sábado, 25, em Luanda, no Centro Cultural Brasil-Angola.

Associação dos Vitilindos de Angola. Um trocadilho - vitiligo por vitilindo - tão propositado quanto necessário, até porque, implacáveis, a estigma e o preconceito não medem consequências e nem avaliam o quão abalada fica uma pessoa ao ser vítima de olhares estranhos e desdenhosos por estar numa condição que não provoca dor, não traz coceiras e nem é contagiosa.

Que o diga Ana Cristina Cangombe, que há dias passou por uma situação, nas suas próprias palavras, tão ridícula, que até lhe leva a soltar um sorriso ao partilhá-la com o Novo Jornal. Caminhava a engenheira informática por uma das ruas de Luanda quando, do nada, sem sequer abrir espaço para a mais básica das explicações, um homem de meia-idade, impressionado com as marcas resultantes da perda da coloração da pele, surpreendeu a senhora com o seguinte comentário: "Porque é que tu não largas o marido que te maltrata tanto e passa a vida a queimar-te?!"

É, pois, com um indisfarçável ar vitorioso que Ana Cangombe, um ano depois daquele megadossier do NJ a desmistificar os tabus à volta do vitiligo, fala da associação que ela e um grupo de famosos e anónimos portadores desta condição devem a qualquer momento anunciar a proclamação oficial.

Pelo meio, é certo, há ainda pormenores burocráticos e legislativos a acertar, mas Ana e seus colaboradores, tendo já o «ok!» oficioso do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, já puseram mãos à obra. Não é por acaso, aliás, que neste sábado, 25, realizam no Centro Cultural Brasil-Angola (CCBA), em Luanda, uma roda de conversa com o seguinte tema: Vitiligo - Principais Desafios Próprios, Familiares e Sociais.

