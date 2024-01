Autor de várias obras literárias, jornalista e académico, José Luís Mendonça nasceu em 1955, no Golungo Alto, província do Kwanza-Norte. Vencedor do Prémio Nacional de Cultura e Artes na categoria de Literatura, em 2015, e do Prémio SADC de Jornalismo, na categoria de Imprensa, em 2021, além de outras distinções no domínio da literatura, José ensina Língua Portuguesa na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. Afirma que o MPLA deve reconciliar-se internamente e lança crítica à govenação de Luanda, sublinhando que a capital do país "tornou-se ingovernável por falta de uma visão hoslística" das autoridades.

José Luís Mendonça é um homem de múltiplas facetas. Jornalista, escritor e professor universitário. Onde se sente mais à vontade?

Sinto-me mais à vontade como escritor, pois considero essa ocupação também uma profissão. As três profissões são ainda, em Angola, profissões de grande risco, dada a excessiva ideologização partidária que se instaurou desde a independência, que fez criar uma sociedade acrítica, onde a simples menção de um nome provoca um involuntário sentimento de auto-censura, porque podemos ser mal interpretados.

Nós, os jornalistas, que trabalhámos integralmente em órgãos públicos, ficámos durante décadas infectados por esse vírus da auto-censura.

O métier de docente é uma actividade que me ocupa desde a adolescência, quando dei aulas de explicação em casa a vizinhos do bairro Cazenga, onde morei durante décadas. Em 1982, comecei como profissional docente na escola Njinga Mbandi. Hoje em dia, dar aulas no ensino universitário é uma autêntica odisseia. A maior contradição do ensino em Angola é ter estudantes que não querem aprender. O aluno está sentado à frente do professor e não tem um caderno aberto, não tem uma esferográfica na mão, por vezes tem o telefone, mas está a ver outras coisas. Por isso me sinto mais à vontade como escritor, porque esta é uma ocupação onde prezo bastante a minha solidão existencial.

"Chuva Novembrina" é a sua primeira obra literária, que lhe valeu o Prémio de Poesia Sagrada Esperança. O título e a poesia parece que encerram um determinado contexto. Podemos dizer que estamos perante uma poesia de intervenção?

Não na totalidade dessa primeira obra. Há ali apenas um ou dois poemas de intervenção mitigada, o mais impressivo deles é o poema ATÉ AO ANO 2000, que faz apelo à segurança alimentar. O título contém o nome do mês da independência, mas surgiu por mero acaso: é uma inspiração nascida de sentir a chuva de Novembro; a chuva da manga e do caju correr entre os meus cabelos e molhar a minha alma. O contexto foi o do pós-independência, há nesse livro o extravasar do conflito comigo mesmo, porque eu recusei uma bolsa em 1975, antes da independência, para ir estudar na ex-URSS, justamente porque queria ver como se vive a Independência, pois isso é uma experiência única. Valeu a pena, no sentido em que os meus companheiros que partiram para a URSS não puderam ver o que eu vi, nem escrever o que depois, em 2014, escrevi no romance O REINO DAS CASUARINAS. Do outro lado da alma ficou uma experiência traumática: o que vivenciei não foi uma Independência, foi uma guerra fratricida com massacres à mistura, pois quando dois irmãos lutam, a ferocidade é maior.

A sua obra "As Metamorfoses do Elefante" revela a história de Angola pós-colonial. Parece haver uma mistura de ficção e realidade, certo?

Certo. É devido à metamorfose entre a arte de ficcionar a vida e a arte de noticiá-la (literatura e jornalismo). Quando tinha os meus 14 anos, e era leitor registado da Biblioteca de Angola (hoje Biblioteca Nacional de Angola) li um livro de Norman Mailler, OS NUS E OS MORTOS, que me deixou uma impressão indelével. Trata-se de uma crónica romanceada da conquista americana, durante a Segunda Grande Guerra, de uma ilha no Pacífico, dominada pelos japoneses. Foi esse o romance que me inspirou a escrever O Reino das Casuarinas no formato em que o escrevi, uma mistura de ficção e vida real. O meu romance inclui mesmo passagens da minha experiência de vida nas FAPLA e na Administração Pública, na pele de uma personagem fictícia, Nkuku. Em As Metamorfoses do Elefante segui o mesmo paradigma narrativo, embora com outros elementos de composição que muito o aproximam do cinema, tendo mesmo o fundo musical detalhado no início de cada capítulo.

