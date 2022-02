Quatro homens foram detidos pela Polícia Nacional (PN) no município de Mbanza Kongo, província do Zaire, acusados de saquearem as colheitas na região impondo aos camponeses um calendário fixo dos dias em que podiam ir às suas lavras.

Ao que o Novo Jornal apurou, os detidos, além da acusação de roubo de produtos do campo, estão ainda indiciados pelos crimes de ameaças de morte, ofensas corporais graves e "homicídio qualificado de uma camponesa de 63 anos, assassinada por ter reagido a um assalto na sua lavra".

Estes meliantes, segundo os relatos colhidos pelo Novo Jornal, determinavam, sob coacção, que os camponeses só fossem aos seus campos alguns dias da semana para que o saque das colheitas fosse feito sem "perturbações".

Os detidos em prisão preventiva, medida de coacção mais gravosa, aplicada pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC), são integrantes de uma associação criminosa composta por outros elementos que estão a monte, avançou ao Novo Jornal fonte do Comando Provincial do Zaire da PN.

"Munidos de armas brancas e de fogo foram detidos em flagrante a saquearem produtos numa das lavras no município de Mbanza Kongo, onde ameaçavam os camponeses e ditavam as regras, dizendo às camponesas que tinham dois dias de cultivo para elas e outros três dias para eles", disse, sustentando que estão em curso diligências para localizar e capturar os outros integrantes do gangue.

"As acções dos assaltantes acontecem geralmente aos fins-de-semana e os marginais usam motorizadas de três rodas para as acções criminosas", acrescentou, salientando que os quatro detidos foram encontrado na posse de "quantidades consideráveis de produtos do campo, com realce para tubérculos".

Estes roubos atingem alguns camponeses que mal conseguem colher o suficiente para o seu sustento.