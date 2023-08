Quatro exploradores de diamantes na província do Zaire foram alegadamente espancados até à morte pela população, que terá pensado que os homens eram traficantes de seres humanos, mas as autoridades locais não confirmam esta informação.

A direcção do Serviço de investigação Criminal no Zaire (SIC) disse ao Novo Jornal que "foi um falso alarme que acabou com a vida destes indivíduos".

"Sete dos envolvidos já estão detidos e diligências vão prosseguir no sentido de se localizar os demais elementos que estão envolvidos nos homicídios", acrescentou o SIC.

O SIC-Zaire explica ainda que "o ataque que culminou em mortes ocorreu na aldeia de Mbanza Mbamba, município de Mbanza Kongo, onde os populares surpreenderam as vítimas na via pública, muniram-se de catanas, facas e paus e partiram para a agressão física contra os homens".

"As vítimas ainda não foram identificadas e tudo o que se sabe sobre eles é que eram exploradores de diamantes e de mercúrio naquela província, presumindo-se que desenvolviam esta actividade de forma ilícita", conta o SIC-Zaire.

As detenções dos sete homicidas ocorreram devido a uma participação que alguns populares fizeram ao SIC, que se deslocou para o local do crime e se deparou com os homens estendidos no chão, mortos e com sinais de espancamento.

De acordo com as autoridades locais, os cadáveres foram removidos para o Hospital Provincial do Zaire, os sete acusados já se encontram detidos, enquanto investigações decorrem para a localização dos demais envolvidos.