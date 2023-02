Quatro casais de nacionalidade croata, um país da União Europeia, situado na região dos Balcãs, foram detidos em Dezembro de 2022, na Zâmbia, sob a acusação de tráfico de quatro crianças, entre 1 e 3 anos, tendo, agora, o juiz admitido a sua libertação sob pagamento de uma fiança, o que está a gerar polémica no país vizinho com quem Angola partilha uma extensa fronteira de quase 1.200 quilómetros.

Os oito croatas, quatro homens e quatro mulheres, foram detidos depois de chegarem ao país via terrestre, aproveitando a porosidade das fronteiras com a República Democrática do Congo (RDC), de onde são originárias as quatro crianças, a 07 de Dezembro último, tendo sido deixados em liberdade a aguardar julgamento.

Foram depois novamente detidos quando tentavam deixar o país com recurso a passaportes falsos, e, agora, duas semanas depois, são novamente deixados em liberdade apenas condicionados a uma nova tentativa de fuga com o pagamento de uma fiança.

Juntamente com este grupo de europeus, foi detido um elemento do Departamento de Imigração da Zâmbia, sendo que os detidos dizem-se inocentes e que as crianças foram legalmente adoptadas na RDC, o que não demoveu as autoridades zambianas de avançarem para uma acusação de tráfico de menores.

O tribunal, da cidade de Ndola, a perto de 300 kms a norte da capital, Lusaca, justificou a aplicação da medida de pagamento da fiança porque nada na lei impede os estrangeiros de a ela terem acesso durante a fase processual, sendo estes foram obrigados a pagar cerca de mil dólares norte-americanos, o equivalente em moeda local, a 20 mil Kwachas.

Os oito croatas terão agora de aguardar no país pelo julgamento que está agendado para 01 de Março.

Porém, este tema está a gerar forte polémica, porque a justiça zambiana mostra-se incapaz de lidar com um fenómeno que é crescente, aproveitando as fragilidades fronteiriças com a RDC, sendo estas das mais porosas em todo o continente, havendo mesmo locais onde nem sequer é feito o controlo de documentos.

Nos últimos dois anos foram registados, segundo organismos internacionais, centenas de casos de tráfico de crianças com recurso ao território zambiano, sendo que, aparentemente, estas crianças são "compradas" nos países vizinhos, especialmente a RDC, mas existe a possibilidade de Angola ser igualmente um país fornecedor para este criminoso mercado internacional, visto que todos os anos desaparecem sem deixar rasto centenas de crianças em todo o território angolano.

O próprio Governo angolano admite essa possibilidade quando, em 2020, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queirós, dizia, em declarações aos jornalistas, que era urgente reforçar os mecanismos de controlo porque muitas crianças angolanas estavam a ser traficadas para o exterior, incluindo algumas com documentos legais "comprados" pelos traficantes de crianças.

Só em 2019, por exemplo, as autoridades nacionais investigaram 27 casos de tráfico de crianças acompanhadas de documentos legais que foram emitidos, ou por corrupção, ou por má preparação dos funcionários dos registos notariais.

E já este ano, a 04 de Janeiro, o Novo Jornal noticiava que dois funcionários do tribunal da comarca do Kuito, BIé - um oficial de diligência e um ajudante de escriba - estavam a ser acusados de facilitar o processo de adopção de quatro menores, entre os seis e os 12 anos, a uma associação envolvida no tráfico de seres humanos, na província.

Após ter recebido o processo que autorizava a adopção das crianças, a cabecilha da rede criminosa dirigiu-se com a documentação ao Consulado de Portugal para a obtenção de visto.

A instituição verificou que a documentação era falsificada, informou o SIC, que emitiu um mandato de captura, que deteve o grupo esta terça-feira, na cidade do Kuito.

Nessa notícia, avançava-se que os indivíduos receberam alguma recompensa da mulher que estava à frente do processo de adopção e forjaram documentos que autorizava a adopção, que não chegou a concretizar-se.

Os implicados foram detidos para responder pelos crimes de associação criminosa, falsificação de documentos e tráfico de seres humanos.

A polémica chegou igualmente à Croácia, onde existem um vasto "mercado" de adopção de crianças, onde a oferta está longe de corresponder à procura, o que leva a que alguns grupos, organizados em rede ou não, arrisquem o tráfico de crianças africanas.