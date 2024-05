Como o Novo Jornal noticiou, os homens foram apresentados, esta quinta-feira, 30, no pátio do Comando Municipal de Viana da Polícia Nacional e vão responder pelos crimes de associação criminosa e roubo qualificado em residências e na via pública.

De acordo com o Serviço de Investigação Criminal em Luanda (SIC), foi possível apanhar esta associação de delinquentes que tirava o sossego dos residentes do distrito urbano do Zango, após o último assalto que fizeram à casa desta gestora do complexo habitacional.

Apurou-se que o gangue conseguiu chegar até àquela casa através da ajuda do ex-motorista da lesada (em fuga), que passou aos homens todas as informações de como funciona a movimentação no local.

Os homens introduziram-se na residência, e, em frente da família, amarraram os membros superiores e inferiores da dona da casa, vedaram-lhe a boca e de seguida, subtraíram de lá bens como telemóveis, computadores portáteis e 20 mil kwanzas (já recuperados).

O Novo Jornal soube ainda que dois dos indivíduos detidos já têm processos nos tribunais locais por diversos crimes cometidos.