Duas mulheres foram detidas pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), em Luanda, acusadas de burlar várias pessoas, em mais de 20 milhões Kz, que pretendiam adquirir casas nas centralidades do Zango, no município de Viana, em Luanda.

As detidas, segundo apurou o Novo Jornal, estão acusadas dos crimes de falsificação de documentos, burla agravada e abuso de confiança.

Em colaboração com mais duas cidadãs, em fuga, as acusadas faziam-se passar por funcionárias do Instituto Nacional de Habitação (INH), mas, entretanto, foram denunciadas por umas das vítimas que pagou mais de 17 milhões de Kwanzas e o SIC acabou com a negociata.

Ao Novo Jornal, o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC-Geral, Manuel Halaiwa, no acto da apresentação das acusadas à imprensa, explicou que, através da sua Direcção Central de Combate aos Crimes Financeiros e Fiscais, foram detidas nesta segunda-feira,14, as duas cidadãs nacionais por crime de burla a pessoas que pretendiam adquirir residências nas centralidades do Zango 5- 8000 e Vida Pacífica.

Manuel Halaiwa adiantou que a detenção destas cidadãs ocorreu em sede de uma participação criminal feita por uma das vítimas que pagou "mais de 17 milhões de Kz, e chegou a receber dois apartamentos na Vida Pacífica, com chaves e documentos forjados", conta, adiantando que a mesma também "entregou dinheiro de outras pessoas próximas com pretensão de adquirirem igualmente residências nestas centralidades.

"O SIC apurou que as cidadãs detidas actuavam como aliciadoras, recrutando mais interessados e eram orientadas por outras duas mulheres que estão em fuga e que se faziam passar por doutora e funcionária do Instituto Nacional de Habitação e a outra fazia-se passar por secretária desta", informou.

O responsável revelou ainda que da acção ilícita praticada pelas quatro mulheres, foram lesadas dez pessoas identificados, estando outras por identificar.

"Desta acção foram lesadas mais de dez pessoas, estando outras ainda por identificar, sendo que cobravam montantes que variam entre 3,5 a 5 milhões de Kwnazas", narrou, sublinhando que em posse das detidas foram apreendidas chaves e "diversos documentos falsificados que eram utilizados para ludibriar as vítimas fazendo crer que se tratavam de documentos autênticos".

Salientar que as cidadãs serão posteriormente presentes ao Ministério Público (MP) para responsabilização criminal, enquanto decorrem diligências para deter outras envolvidas em fuga.

"O SIC apela aos cidadãos a recorrerem às Instituições do Estado responsáveis por projectos habitacionais para adquirirem de forma legal residências e prevenir-se destas burlas protagonizadas por aproveitadores", concluiu.