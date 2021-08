O distrito urbano do Zango, no município de Viana, em Luanda, vai ter uma segunda via de acesso que vai ligar a Via Expressa Fidel Castro ao distrito do Calumbo para facilitar a circulação automóvel, soube o Novo Jornal.

A única via de acesso, que há anos precisa de ser desafogada, liga o Zango à Via Expressa, no sentido Viana-Cacuaco, tem dificultado muito a mobilidade dos moradores e automobilistas.

"Há um estudo de mais uma via de acesso ao distrito urbano do Zango. Estamos a falar do troço Via Expressa/Calumbo e ao nível de drenagem há aqui um trabalho aturado que começou a ser desenvolvido", disse a directora-geral da Unidade Técnica de Gestão de Saneamento de Luanda (UTGSL), Zenilda do Amaral Mandinga, em declarações ao programa "Angola em directo", da Rádio Nacional de Angola (RNA).

A responsável pela UTGSL não avançou uma data para o início dos trabalhos mas garantiu que aquela zona de Viana vai ter uma nova via de acesso "que está projectada para breve".

Zenilda do Amaral Mandinga disse que a situação de drenagem da zona do Zango 0, concretamente no condomínio Vida Pacífica, está a ser intervencionada, e que a situação dramática que aqueles moradores têm vivido em época chuvosa não mais voltará a registar-se.

Entretanto, o Novo Jornal soube junto de uma fonte da área técnica da administração de Viana que a nova via de acesso ao Zango vai beneficiar também os moradores do Kikuxi, Baía e Viana- sede.

Porém, alguns moradores do Zango ouvidos pelo Novo Jornal contaram que não fazia sentido o Zango, um distrito muito povoado, ter apenas uma única entrada e saída.

"Será melhor para nós, visto que a situação de mobilidade aqui é uma dor de cabeça sobretudo nas horas de ponta. E quando chove a situação é mais difícil ainda", disse Paulo José, residente.

Maria Augusta, também residente, contou ser um sonho de todos os habitantes do Zango que o distrito tenha mais de uma via de acesso para facilitar a circulação de veículos.

"É complicado viver no Zango nestas condições, porque se a única via estiver obstruída, não se pode circular. Ou seja, ficamos presos no bairro e quem estiver fora não consegue chegar", desabafou.

Uma fonte do Ministério das Obras Públicas e Ordenamento do Território disse ao Novo Jornal que a futura via de acesso ao distrito urbano do Zango sairá das imediações do Resort Bantu, na Via Expressa Fidel Castro, ao Calumbo.

No ano passado, o administrador distrital do Zango, Euclides da Costa, assegurou em entrevista ao jornal Economia & Mercado (E&M), que da parte das autoridades locais já foi manifestada a necessidade de se abrirem mais duas vias para melhorar o acesso dos cidadãos e atrair investidores para o distrito.

Segundo o responsável, são apenas propostas que levantam nos diferentes fóruns em que participam.

"Temos apenas uma entrada, o que dificulta muito a mobilidade dos moradores", reconheceu o administrador distrital do Zango na altura.

O Bairro do Zango ganhou "fama" em 2006, após o Governo ter decidido retirar das barracas do Miramar e zonas adjacentes os moradores em situação de risco, que, após enxurradas, viam as casas a desabar com o deslizamento de terra, pondo em risco a sua vida.

Devido à necessidade de alojar mais população que habitava em várias áreas de risco em Luanda, o governo criou mais zangos, o Zango 2, 3 e 4, todos com o mesmo modelo.