O líder do "Movimento do Protectorado Lunda Tchokwe", Zecamutchima, preso desde Janeiro de 2021, e julgado e condenado em Janeiro de 2023 a quatro anos e meio de cadeia, teve ordem de soltura na semana passada mas ainda continua na cadeia devido à burocracia, disse ao Novo Jornal o seu advogado, Salvador Freire, afirmando que a Lei da Amnistia deu um empurrão, mas a saída do seu cliente é fruto do recurso que ele interpôs.

"Eu tinha interposto o recurso ao tribunal para a saída de José Mateus Zecamuchima. Sempre disse que ele era inocente. A Lei da Amnistia também veio reforçar a sua saída", disse ao Novo Jornal o advogado Salvador Freire dos Santos.

"Se a saída de José Mateus Zecamuchima dependesse apenas da Lei da Amnistia, ele estaria ainda na cadeia para cumprir os últimos dois anos. Dos quatro anos a que ele foi condenado, a Lei de Amnistia só reduzia dois anos. O nosso recurso foi determinante", acrescentou.

De acordo com o advogado, se José Mateus Zecamuchima estivesse a cumprir pena em Luanda já estaria fora da cadeia, porque o despacho diz que a sua saída era imediata.

"Há muita burocracia em Benguela, onde está detido o meu cliente. Mas logo que o cartório da comarca do tribunal envie os documentos aos serviços prisionais e estes os remetam para a prisão onde se encontra, ele vai sair da prisão", disse ao Novo Jornal Salvador Freire.

O advogado de Zecamutchima acrescentou que, para a saída do presidente do Movimento do Protetorado Lunda Tchokwe, aguarda-se apenas o cumprimento dos trâmites processuais.

José Mateus Mutchima "Zecamutchima" foi condenado pelos crimes de rebelião e associação de malfeitores.

A detenção do líder do "Movimento do Protectorado Lunda Tchokwe" resultou dos incidentes da alegada rebelião armada registada na vila mineira de Cafunfo, município do Cuango, província da Lunda Norte, que a 30 de Janeiro de 2021 provocou a morte de várias pessoas, que as autoridades acusaram de tomar de assalto uma esquadra da Polícia Nacional.

Histórico

A Polícia Nacional (PN) falava, horas depois dos acontecimentos, em quatro mortos e vários feridos mas fontes citadas a partir da Lunda Norte próximas do denominado Movimento Protectorado da Lunda Tchokwe admitiam mais de uma dezena de vítimas mortais naquilo que diziam ser mais uma acção de reivindicação autonomista deste movimento. Versões contraditórias apontavam para protesto armado, segundo a polícia, pacífico e legal, de acordo com o Movimento.

Segundo o relato da polícia, através do seu departamento de comunicação da Lunda Norte, na madrugada de Sábado, 30 de Janeiro de 2021, cerca de 300 elementos ligados ao Movimento Protectorado Lunda Tchokwe, armados com espingardas automáticas AKM, de caça e armas cortantes e engenhos explosivos artesanais, procuraram invadir a esquadra da vila do Cafunfo-Cuango.

Ali, ainda segundo a polícia, procuraram colocar uma bandeira do seu movimento, tendo, nesta acção, ferido dois oficiais, um da PN e outro das Forças Armadas Angolanas, tendo igualmente resultado na morte de quatro destes elementos e ferimentos em cinco, dois destes acabaram por sucumbir posteriormente já em tratamento hospitalar.

Fontes citadas a partir da Lunda Norte por vários media nacionais e internacionais apontam para a morte de pelo menos 14 pessoas e cerca de duas dezenas de feridos graves, embora o número de vítimas nunca tenha sido definido com absoluta certeza.

A polícia denominou esta acção do Movimento Tchokwe como um "acto de rebelião", sendo mais uma das muitas que nos últimos anos é organizada por este movimento autonomista que reivindica a autonomização das Lundas face ao poder central de Luanda, ao qual as autoridades nacionais dedicam especial atenção em matéria de segurança e "intelligentsia", sendo comuns as detenções dos seus lideres ou simples elementos de base.

Recorde-se que a versão dos dirigentes do Movimento apontava, logo nessa altura, para uma outra realidade no terreno, nomeadamente a ausência de armas entre os elementos que se manifestaram naquela madrugada/manhã.

José Mateus Zecamutchima, presidente do Movimento do Protectorado da Lunda Tchokwe, disse na ocasião que as forças de segurança avançaram contra os manifestantes quando estes se dirigiam para o local marcado para a concentração, tendo negado qualquer tentativa de ocupação da esquadra da PN no Cafunfo, tendo a manifestação sido precedida de uma informação ao governo provincial como a lei determina.