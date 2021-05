Cinco anos depois de ter realizado a 1.ª edição do "Encontro de Gerações"- espectáculo musical que visa valorizar a música angolana através de duetos entre artistas da velha e da nova geração -, a Unitel volta a juntar músicos nacionais em palco, no domingo, 30, desta vez num formato diferente, devido à Covid-19. O evento será transmitido ao vivo no canal Zap Novelas (posição 8 e 9 da ZAP) e contará com 12 duplas.

Com início marcado para as 15 horas, o espectáculo contará com 24 músicos, que em duetos prometem protagonizar um evento memorável durante duas horas. De Elias Dia Kimuezo a Yola Semedo, de Calabeto a C4 Pedro, de Eduardo Paim a Halison Paixão, de Gabriel Tchiema a Edmázia e de Euclides da Lomba a Rui Orlando, o evento destaca um "verdeiro encontro de gerações", num ambiente que se prevê estar "repleto" de euforia, luz e cor. Dentre as duplas constam ainda os seguintes nomes: Maya Cool e Noite e Dia, Robertinho e Gerilson Insrael, Yola Araújo e Edgar Domingos, Justino Handanga e Landrick, Proletário e Filho do Zua, Filipe Mukenga e Anna Joyce, bem como Titica e Karina Santos. As duplas de artistas encontram-se nos últimos dias de ensaios, acompanhado de bandas musicais e da equipa de produção.

