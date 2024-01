Após se sagrar líder pela segunda vez numa fase de grupos do Campeonato Africano das Nações (CAN), Angola conhece esta quarta-feira, 23, o seu adversário para o jogo dos oitavos-de-final da mais importante competição desportiva do continente que decorre na Costa do Marfim.

Esta é a primeira vez que o CAN é disputado por 24 equipas, o que permite também a primeira vez que há na competição o patamar dos oitavos-de-final.

Os Palancas Negras, orientados pelo português Pedro Gonçalves, que a princípio começou a ser muito criticado pelos adeptos, após o empate diante da Argélia, vão medir forças com o terceiro colocado do grupo E ou do grupo F, as últimas selecções que jogam hoje para a fase de grupos.

África do Sul, Namíbia, Tunísia, RDC ou a Zâmbia, uma destas selecções pode ser o adversário dos Palancas Negras no jogo de sábado.

De acordo com o programa da CAF, devido à primeira posição do grupo, Angola joga os oitavos-de-final na mesma cidade onde iniciou a prova (em Bouaké).

Com 7 pontos, fruto de duas vitórias (Mauritânia (3-2), Burkina Faso (2-0) e empate diante da Argélia (1-1), a selecção angolana de futebol, marcou seis golos, sofreu três e viu dois atletas nomeados "homem do jogo", designadamente, Gelson Dala e Kialonda Gaspar.

Caso os Palancas vençam o jogo dos oitavos-de-final, apura-se para os quartos-de-final, fase em que já esteve em duas ocasiões, embora com apenas 16 equipas presentes.

Angola chegou pela última vez aos quartos-de-final em 2008, no Gana, e a segunda vez em 2010, quando o país organizou esta prova continental.

Dois jogadores angolanos figuram na lista dos melhores marcadores do CAN/2023 com dois golos cada, nomeadamente, Gelson Dala e Mabululu, ambos considerados como os melhores jogadores do combinado nacional no CAN.

A par de Angola, estão já apurados para os oitavos-de-final, as selecções do Burkina Faso, Mauritânia, Cabo Verde, Senegal, Guiné Equatorial, Nigéria, Egipto, Mali, Guiné-Conacri, Marrocos e Camarões.

Os "colossos" como a Costa do Marfim, Gana e Argélia, ficaram pelo caminho logo na fase de grupos, onde não conseguiram sequer o terceiro lugar.

Esta quarta-feira vão medir forças as selecções da Namíbia e Mali, África do Sul e Tunísia para o grupo E.

Já no grupo F, Tanzânia - República Democrática do Congo (RDC) e Zâmbia - Marrocos vão encerrar a fase do grupo do CAN.