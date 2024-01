Com passagem garantida para os oitavos-de-final, a selecção angolana de futebol joga esta terça-feira,23, diante do Burkina Faso, também já apurado, em desafio a contar para a última jornada do grupo D, da 34.ª edição do Campeonato Africano das Nações (CAN/2023), que decorre na Costa do Marfim.

Os Palancas Negras querem ganhar o desafio frente aos burkinabés e sagrar-se 1.º classificado do seu grupo para nos oitavos encontrar um adversário favorável, visto que os primeiros classificados defrontam os terceiros de outros grupos.

Caso Angola assegure o primeiro lugar do grupo D, vai medir forças com o terceiro colocado do grupo E ou do grupo F.

No grupo E estão Mali, com quatro pontos, África do Sul, com três pontos, Namíbia, com três pontos, e Tunísia, com um ponto.

No grupo F, estão Marrocos, com quatro pontos, República Democrática do Congo (RDC), com dois pontos, Zâmbia, com dois pontos, e Tanzânia, com um ponto.

Se Angola ficar em segundo do grupo D, pode reencontrar-se com o Mali, a selecção de infeliz memória no CAN/2010, ou então a Tunísia.

Caso os Palancas Negras percam e forem ultrapassados pela Argélia, cai automaticamente para o terceiro lugar do grupo, e aí terá pela frente a Guiné Equatorial ou Cabo Verde dois "colossos" dos seus grupos.

Para evitar esses actuais "gigantes", desta primeira fase do CAN, a selecção angolana tem que vencer o Burkina Faso ou empatar, no mínimo, para ser o vencedor do grupo D.

Em caso de ser o 1.º classificado, pode enfrentar nos oitavos, selecções como África do Sul, Namíbia, Tunísia, RDC ou a Zâmbia.

A par de Angola e Burkina Faso, já qualificados, estão também apurados matematicamente para a outra fase, as selecções de Cabo Verde, Senegal, Guiné Equatorial, Nigéria, Egipto, Mali, Guiné-Conacri e Marrocos.

Angola tem a faca e o queijo na mão para ser visto como o "gigante" do grupo D, mas, para isso, precisa vencer obrigatoriamente o Burkina Faso, adversário desta noite, às 21:00, no Estádio Charles Konan Banny, em Yamoussoukro, Costa do Marfim.