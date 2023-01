Com tiro de partida dado no Kwanza-Sul, onde sessenta crianças já beneficiam do projecto, o Fundo de Apoio Social, através do programa Desporto nas Comunidades, vai lançar, este ano, em todo o País, mais de mil xadrezistas.

O Fundo de Apoio Social (FAS), liderado pelo engenheiro Belarmino Jelembi, lançou, na última semana de Dezembro de 2022, um programa ligado à massificação do desporto nas comunidades. O tiro de partida dessa primeira fase aconteceu na província do Kwanza-Sul, município do Ebo, onde sessenta crianças já estão a beneficiar de aulas de xadrez.

Com vista a promover a inclusão social através da massificação da modalidade conhecida internacionalmente por "desporto-ciência", Belarmino Jelembi, director-geral do FAS, afirmou que, para 2023, ano que está apenas na sua primeira semana, serão formados mais de 1000 xadrezistas em todo o País.

O responsável salientou que, a par da massificação da modalidade e inclusão social, o programa tem por objectivo estimular as capacidades cognitivas dos alunos, mas a instituição que lançou o projecto lembrou que quer contar com o apoio institucional das administrações municipais, enquanto, do ponto de vista técnico e metodológico, o FAS pretende materializar as metas do programa, com a ajuda da Federação Angolana de Xadrez (FAX), por meio das suas associações provinciais.

Na ocasião, não revelou o montante a ser investido para o projecto de massificação do xadrez nas comunidades, mas a instituição que dirige quer, com esta iniciativa, incentivar os menores a ter interesse pelas questões ligadas à cidadania.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/