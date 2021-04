Walter Pacheco que até então assumia a função de director-geral da Unidade de Gestão da Dívida Pública (UGD), substitui, assim, Ottoniel dos Santos, sendo que este último foi nomeado para o cargo de secretário de Estado para as Finanças e o Tesouro, na segunda quinzena de Fevereiro, pelo Presidente da República, João Lourenço, como escreveu o Novo Jornal a 09 de Abril, dados agora confirmados pela própria BODIVA.

A Bolsa, por meio de um comunicado, diz que vem dar a conhecer ao mercado e público em geral que, "por deliberação unânime do accionista único Estado foi eleito, no passado dia 22 de Abril de 2021, o senhor Walter da Cruz Pacheco como presidente da Comissão Executiva da BODIVA". Avança igualmente que foi eleito Paulo da Costa Gaspar como Administrador Executivo da instituição.

"Com vasta experiência no sector financeiro e, em especial, no mercado de capitais, Walter Pacheco emprestou o seu conhecimento ao Stadard Bank, CMC e BODIVA, antes de exercer a função de director-geral da Unidade de Gestão de Dívida até à data", detalha a nota da Bolsa.

Dilson Gaspar, por sua vez, vem da Comissão de Mercado de Capitais (CMC), onde exerceu por longo tempo a função de assessor do Administrador Executivo, sendo que desde Outubro do ano transacto passou a ser o coordenador do Gabinete de Vigilância de Mercado e Sistemas na Bodiva.

Até o termo do mandato em curso do actual Conselho de Administração (CA) da BODIVA, que vai até Novembro de 2022, o CA da Bolsa passa a ter a seguinte composição: António Fortunato, como PCA; Walter Pacheco, como CEO; Vanessa Simões, na função de Administradora Executiva; Odair Costa, na posição de Administrador Executivo; Cristina Lourenço, filha do Presidente da República, como Administradora Executiva; e finalmente, Dilson Gaspar, como sendo o mais novo Administrador Executivo da estrutura.

Quem é Walter Pacheco?

Walter Pacheco é licenciado em Economia e Gestão pela University of the West of England Bristol, do Reino Unido. Possui um mestrado em finanças internacionais, pela University Sussex Sussex, também, do Reino Unido, para além de uma pós-graduação em mercado de capitais, pela Universidade George Washington University, Estados Unidos. De Novembro de 2017 até Junho do ano seguinte foi director adjunto da UGD, sendo posteriormente catapultado ao cargo máximo da entidade.