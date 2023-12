Semanário Novo Jornal/ 23 figuras e factos que marcaram 2023

Manuel, o Homem a quem se deu poderes para reordenar a cidade que «queima» governantes

Figura com que MPLA planeia reverter derrota sofrida em Luanda nas últimas eleições, Manuel Homem destacou-se em 2023 pela forma arejada de fazer política. Governador aproximou-se da população e deu passos corajosos no reordenamento do comércio na capital.