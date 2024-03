A informação consta num procedimento dinâmico electrónico para aquisição das sete viaturas ligeiras para o Ministério da Saúde, a decorrer no Portal das Compras Publicas até ao próximo dia 22 de Março, consultado pelo Novo Jornal.

Da análise do documento concluiu-se que os 604,9 milhões de kwanzas estão divididos por quatro lotes, com o primeiro a ter como destino a aquisição de uma viatura no valor de 175 milhões de kwanzas, o que corresponde a cerca de 209 mil USD. Verificadas as especificações técnicas conclui-se se trata de um luxuoso SUV da Lexus.

O segundo lote prevê a aquisição de duas viaturas no valor total de 250 milhões. Já o lote 3, no valor global de 132 milhões kz, servirá para a compra de três viaturas, enquanto o quarto lote se destina a aquisição de um carro no valor de 47,9 milhões kz.

A despesa, assinada pela ministra da Saúde, será garantida pela verba inscrita no OGE de 2024, cabimentada na rúbrica "Acções Correntes", com recursos ordinários do Tesouro.

Em Fevereiro de 2023, o semanário Expansão, com base no estatuto orgânico da instituições do Estado, avançava que "o Estado possui pelo menos 765 carros de luxo com preços que vão desde os 90 a 290 mil USD cada, atribuídos a servidores públicos entre ministros, vice-ministros, deputados, juízes, governadores provinciais e seus adjuntos, presidentes de conselhos de administração de empresas do Sector Empresarial Público (SEP), e ainda chefias com cargos de direcção".

"Por carros de luxo entenda-se viaturas que custam pelo menos 90 mil USD, equivalente a cerca de 45 milhões Kz, valor que daria para comprar um apartamento no Kilamba. Estas viaturas são de diferentes marcas e modelos, mas definem também a categoria do servidor público. Ou seja, quanto mais alto for o cargo, maior é o valor da sua viatura", lembrava o jornal.