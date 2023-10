O poder deve saber morrer para passar o testemunho. A alternância não pode ser apenas espacial, tem de ser igualmente temporal. A finitude do poder, a regra da sua limitação no tempo é uma condição essencial", disse o prestigiado filósofo, professor e autor português José Gil. O poder é mortal e o seu exercício quotidiano assenta numa duração finita. Estratégias ou formas de poder que procuram a perpetuação ou a imortalidade do líder estão condenados ao fracasso. A rotatividade e a alternância são elementos essenciais da democracia e fazem parte da natureza finita do poder. É uma realidade e são factos que muitos militantes do MPLA vão dominando, e o tema da sucessão partidária ganha voz e força, estando ainda a três anos da realização do próximo congresso do Partido.