A Ordem dos Advogados de Angola marcou eleições para 15 de Dezembro para escolher o novo bastonário e os presidentes do conselho nacional e do conselho provincial de Luanda. A campanha começa a 24 de Novembro.

A eleição do Bastonário da Ordem dos Advogados de Angola (OAA) para o período 2024/2026 realiza-se entre as 8h00 e 20h00, presencialmente, por voto electrónico ou por correspondência.

As candidaturas, de acordo com o calendário eleitoral, devem ser apresentadas até o dia 31 deste mês, às 17h30, na sede da OAA, em Luanda. Entre os dias 9 e 14 do mês de Novembro vão ser realizados os exames das candidaturas, pela comissão eleitoral.

A divulgação dos cadernos eleitorais está marcada para 15 de Novembro e a afixação da lista será feita a 5 de Dezembro

Entre 16 e 20 de Novembro, a comissão eleitoral vai fazer a interposição de recursos dos candidatos, enquanto a decisão sobre os expedientes e a notificação são definidas entre os dias 21 a 23 do mesmo mês.

De acordo com uma nota do conselho nacional, têm direito a voto apenas os advogados com inscrição em vigor na OAA, com quotas regularizadas e antecedidas de 30 dias do sufrágio.

Luís Monteiro é o actual presidente do conselho nacional e tomou posse a 8 de Dezembro de 2017, com mais de 88 por cento dos votos. Tem como vice-presidente Jayr Fernandes, como secretário António Joaquim e tesoureira Anabela Bengue.

Maria dos Santos, Clotilde Pinto, Correia Pongolola, Correia Bartolomeu, Fumwathu Guilherme, Victor de Ceita, José Carlos e Marcos Ngola são os restantes membros da OAA.

O conselho provincial de Luanda é presidido por Henriqueta de Sousa e Silva. O vice-presidente é Sérgio Godinho da Silva, Eva Nelumba e Baio exerce a função de secretária.

Filipe Cavonde, Manuel Marinho, Calistro de Moura, José Maiandi, Maria da Graça Nkombo, António Yannick Aragão, Armindo Sá Silva, Marta de Oliveira, Mateus Ribeiro, Teófilo Kidi Cauxeiro, Sandra Zacarias, Hélder Chihuto, João Lourenço e Adalberto Canganjo Cawaia são os restantes membros do conselho provincial de Luanda .

A comissão eleitoral para o sufrágio do bastonário, do conselho nacional e da direcção do conselho provincial de Luanda para o período 2024/26 é presidido por Lino Diamvutu, tendo como membros Lima Viegas, Laurentino Canga, Silvino Castro, Bruce Manzambi, IdalinaVieira, Tatiana Serrão, Domingas Francisco e Suzana Feidão.