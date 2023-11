Semanário Novo Jornal

Candidatos: Quem será o próximo bastonário da Ordem dos Advogados de Angola?

Abre amanhã, sábado, 25, a corrida oficial para o cargo de bastonário da Ordem dos Advogados de Angola, do Conselho Nacional e da Direcção do Conselho Provincial de Luanda. Novo Jornal traz, nesta edição, o perfil de cada candidato, apontando, particularmente, para indicativos como nome, idade, número da Cédula Profissional, formação académica e experiências no ramo.