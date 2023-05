O estado do jornalismo e as condições de trabalho dos jornalistas; a formação profissional e o acesso à profissão; os novos projectos e plataformas on-line; a questão da regulamentação da actividade; a responsabilidade associada ao exercício da actividade; a precariedade, o desemprego e o encerramento de vários órgãos; a utilização e manipulação de conteúdos por parte das redes sociais; a desinformação como ameaça não apenas ao jornalismo e mesmo ao próprio Estado Democrático e de Direito; a viabilidade económica, independência, liberdade e credibilidade do jornalismo; a questão da dependência do jornalismo aos poderes político e económico; certos antagonismos entre jornalistas da imprensa pública e privada, entre outros, estiveram em debate na 1.ª Conferência Nacional de Jornalismo, que teve lugar no Cefojor, no dia consagrado à liberdade de imprensa.