A UNITA, principal partido da oposição, defende que a clinica Multiperfil, deixe de cobrar avultadas somas aos cidadãos pelos serviços praticados, porque recebe anualmente milhões de dólares, uma contribuição de todos angolanos, através do Orçamento Geral do Estado (OGE).

"Neste Orçamento Geral do Estado 2024, a clinica Multiperfil tem uma verba alocada de 14 milhões de dólares. Sendo uma unidade hospitalar que recebe dinheiro de todos cidadãos angolanos, porque é que não funciona como outros hospitais, nomeadamente o Josina Machel, o Hospital do Prenda (...) e o Lucrécia Paim, onde os cidadãos são atendidos sem constrangimentos financeiros?", questionou o deputado da UNITA, Manuel da Fonseca, durante o debate do OGE na especialidade no Parlamento.

O deputado acrescentou que a ministra da Saúde, Sílvia Lutucuta, tem "muitas limitações" para dar uma explicação minuciosa nos debates na Assembleia Nacional, porque, segundo informações, a clinica Multiperfil faz parte dos órgãos dependentes e tutelados pela Casa Militar da Presidência da República.

"Agora percebemos porque é que a senhora ministra da Saúde tem muitas limitações para falar desta clinica que anualmente recebe milhões de dólares dos cofres do Estado. É uma unidade hospitalar que formalmente está inserida como parte dos órgãos dependentes e tutelados pela Casa Militar da Presidência da República, segundo informações que recebemos", disse no Parlamento o deputado Manuel da Fonseca.

Refira-se que no ano passado o Presidente da República (PR) aprovou, em dois despachos distintos, um total de 13 milhões de dólares para investir na reabilitação da Clínica Multiperfil, como avançou o Novo Jornal.

Foram dois procedimentos de contratação emergencial em obras para assegurar "uma imagem mais condigna à clínica, garantindo uma assistência médica de qualidade aos utentes e consequentemente melhorar as condições de trabalho dos seus funcionários".

A Clinica Multiperfil foi criada pelo decreto ministerial 33/02, tendo-lhe sido atribuída a categoria de Instituto Público, dotado de personalidade jurídica e de autonomia administrativa, financeira e patrimonial.

Inaugurada a 08 de Novembro de 2002, pelo Presidente José Eduardo dos Santos, a Multiperfil nasceu com o objectivo de ser um centro formador e disseminador de conhecimentos nas áreas médicas de maior complexidade tecnológica.