As duas empreitadas incluem obras no telhado e requalificação do refeitório, morgue, Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), edifício principal, call-center, casernas, área do internamento, hall da recepção, assim como a pintura de paredes, a iluminação, electrificação e decoração da clínica, que, segundo o despacho assinado pelo Chefe de Estado, "apresenta um elevado estado de degradação, com relevância para o telhado do edifício central e da área administrativa, causando infiltrações em época chuvosa nas enfermarias e alagando o pavimento, o que tem dificultado o atendimento e a integridade dos doentes e trabalhadores".

Num despacho é autorizada a despesa no valor global de 3,2 mil milhões de kwanzas, enquanto no outro é dada autorização para uma despesa de mais de 1,5 mil milhões kz. Em nenhum deles é avançado o nome da empreitera responsável pelas obras.

Nos documentos, o PR delega ao Director Geral da Clínica Multiperfil competência, com a faculdade de subdelegar, para a aprovação das peças do procedimento, bem como para a verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados no âmbito do procedimento para a celebração dos correspondentes contratos, incluindo a sua assinatura.

O Ministério das Finanças deve assegurar a disponibilidade dos recursos financeiros necessários à execução do Contrato, definem ainda ambos os documentos.