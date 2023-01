O quarto trimestre de 2022 foi especialmente lucrativo para a Lucapa, tendo as gemas extraídas no Lulo, a mina que mais brilhou em Angola na última década, contribuído de fora decisiva para estes resultados, aproveitando, informou a empresa com sede em Perth, Austrália, o florescente mercado dos diamantes em bruto neste período.

Com duas explorações em África de grande valor, o Lulo, em Angola, e Mothae, no Lesoto, a Lucapa tem tido um papel de primeira linha nos mercados internacionais de qualidade (ver links em baixo nesta página), muito devido aos gigantes que tem conseguido encontrar na mina angolana, que tem ainda como sócios a Endiama e a Rosa & Pétalas, onde se destaca o mais importante de sempre desde que há indústria diamantífera em Angola, com 404 quilates, em 2016.

Além deste "monstro" de 404 quilates, que foi vendido à então suíça de Grisogono, de Isabel dos Santos, por 16 milhões USD, tendo, depois sido transformado numa jóia rara de 163 quilates, que valeu em leilão da Christie"s 37 milhões USD, o Lulo, foi ainda responsável pelos cinco maiores diamantes alguma vez extraídos em solo nacional, todos acima de 200 quilates.

No último 1/4 de 2022, as vendas da Lucapa subiram 39%, para 41 milhões USD neste período, avança a empresa e nota aos mercados, tendo o preço médio por quilate atingido os 2.707 dólares, valor significativo mas aquém do recorde conseguido em 2016, de 2.983 USD por quilate, preço inigualado em lado nenhum do mundo nesse ano.

O Lulo é desde que abriu a exploração mineira com valor por quilate maior em Angola, embora esteja muito longe em quantidade extraída no país, com o destaque nesse capítulo a ir para a Catoca, que é o 4º maior kimberlito do mundo, responsável por 75% de todos os diamantes produzidos no país.

O Lulo correspondeu a 36,2 milhões USD das vendas da Lucapa, que somou no período 41 milhões, com destaque para os sete diamantes excepcionais, incluindo um rosa, que valeram mais de 20 milhões de dólares norte-americanos em leilão internacional realizado em Luanda pela Sodiam.