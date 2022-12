A cena podia até ser adaptada para Hollywood e ganhava alguns contornos gastronómicos. João, o dono do restaurante, chegou ao local com uma proposta de alteração do principal prato da casa e exigiu que fosse imediatamente servido. Carlitos, o cozinheiro-chefe fez-lhe saber que deixara de existir o self-service e que apenas havia o serviço à la carte. Também lhe informou, e perante outros acompanhantes, que o principal prato da casa e preferido de João, a Magna "Feijóada", já havia sido retirado da ementa no passado mês de Setembro, por ser manifestamente indigesta e potencialmente provocadora de graves intoxicações alimentares. Carlitos foi curto e objectivo dizendo ao novo chefe que Magna "Feijóada" deixou de ser servida e que qualquer tentativa de a voltar a servir poderia resultar em grandes, graves e irreversíveis desarranjos intestinais.