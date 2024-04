O Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo (IRDP) estabeleceu que a partir desta terça-feira,23, o litro de gasóleo passa a custar 200 kwanzas, menos 100 do que da gasolina, que vai manter-se, de momento, nos 300 kz.

Face a este novo quadro de preços dos combustíveis, os taxistas querem que 300 kz seja fixado como novo preço do táxi a ser cobrado a partir do mês de Maio, soube o Novo Jornal.

Quando só faltam sete dias para o fim das subvenções aos combustíveis, a 30 de Abril, o Executivo, através da Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT), e as associações de taxistas, ainda não chegaram a acordo quanto ao preço do táxi a ser fixado a partir do mês de Maio próximo.

Fontes das associações de taxistas, asseguram que o Governo ainda não apresentou a proposta do futuro preço do táxi a ser implementado depois de Abril.

Mas ao Novo Jornal disseram que, na proposta que levaram para o Executivo, querem que o Governo fixe o preço do táxi a 300 kz, e não mais 150, a partir de Maio.

A Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola (ANATA) diz ser esse o preço justo a ser implementado no próximo mês para os "azuis e brancos".

Os taxistas dizem que não pretendem prejudicar a população nem os proprietários das viaturas, e são de opinião que o preço de 200 kz, como deseja a população, não compensará.

Por isso, defendem uma subida do preço da corrida para 300 k, tão logo a gasolina passar a ser comercializada aos "azuis e brancos" a 300, contra os actuais 160, com o restante valor a ser subvencionado pelo Estado.

Conforme a ANATA, a maior preocupação dos taxistas era se Governo voltasse a subir o preço da gasolina, depois deste mês, mas como já receberam a garantais de que não haverá aumento, por enquanto, daí fixarem o preço da corrida a 300 kz.

O Novo Jornal sabe que o Governo e os taxistas voltam a sentar a mesma mesa, esta semana, para juntos discutirem o futuro preço do táxi, embora o Executivo ainda não tenha apresentado a sua proposta, mas a verdade é que só faltam sete dias para o fim definitivo da subvenção a gasolina.

Entretanto, o Governo tem, agora, uma semana para fixar o futuro preço do táxi, a ser cobrado a partir de Maio em todo o território nacional.

Ontem, segunda-feira,22, o Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo anunciou à subida do preço do gasóleo, de 135 kwanzas, para 200, a partir desta terça-feira.

Segundo o documento, a medida enquadra-se no ajuste gradual até o ano de 2025 dos preços de venda ao público dos produtos derivados do petróleo para os níveis de mercado.

O Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo informa, por outro lado, que se mantêm inalterados os preços da gasolina, do petróleo iluminante e do gás de petróleo liquefeito, também conhecido por gás de cozinha", lê-se na nota, tornada pública na noite desta segunda-feira.