"A inflação em Angola vai continuar a cair em 2025, graças ao efeito de base favorável e à ausência de pressão dos preços internacionais do petróleo, mas o enfraquecimento da moeda angolana no segundo semestre de 2024, para mais de 900 kwanzas por dólar, vai abrandar o ritmo de descida da inflacção no próximo ano", escrevem os analistas desta consultora britânica, citados pela Lusa.

Segundo a Oxford Economics, "a taxa de câmbio médio da moeda angolana deverá piorar para 927,4 kwanzas por dólar em 2025, o que manterá a inflacção sob pressão".

A inflação em Angola fixou-se em 28,41% em Novembro, mantendo a desaceleração em termos homólogos pelo quarto mês consecutivo, mas voltou a aumentar em termos mensais com uma variação de 1,61%, um incremento de 0,06 pontos percentuais.