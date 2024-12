Supermercado Big One reabre para alívio dos 380 funcionários que estavam em casa - A abertura, tal como o encerramento, foi por decisão judicial

O supermercado Big One Angola, na Maianga, em Luanda, que foi encerrado na terça-feira,17, por ordem judicial, por causa de uma dívida junto do BCI, no valor de mais de 600 milhões de kz, voltou a abrir este sábado, igualmente por orientação judicial, após contestação junto do Tribunal da Comarca de Luanda, que suspendeu a decisão da penhora do imóvel, soube o Novo Jornal.