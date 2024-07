Em comunicado, o Ministério dos Transportes refere que foi nomeado Juscelino Oliveira para administrador da área técnica e de operações da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), e que o conselho de administração da Agência Marítima Nacional (AMN) passa a contar com Lutonadio Massala como administrador para a área de administração e finanças; Manuel Augusto César Ferreira como administrador para a área jurídica e de regulação; e João Cardoso da Silva, como administrador para a área dos serviços locais.

Já o conselho de administração da Agência Reguladora de Certificação de Carga e Logística de Angola (ARCCLA) por fim de mandato, passa a ter Catarino Jorge Calado Fontes Pereira no cargo de presidente do conselho de administração; Bernardino António Simão Francisco como administrador para a área de administração e finanças; Mateus António Francisco Simão como administrador para a área técnica e de operações; Francisco João de Carvalho Neto, como administrador para a área jurídica e de regulação; Paula Felicidade Anastácio Bartolomeu, como administradora para a área comercial e de dinamização das plataformas logísticas.

Para o Conselho de Administração da Empresa Portuária de Luanda, E.P., entra Maria de Lourdes Bravo como administradora não executiva; enquanto o conselho de administração da Empresa Portuária do Soyo, E.P., passa a contar com Alain Michel Luvambano como administrador não executivo.

Para o conselho de administração da Empresa Portuária do Amboim, E.P., entram Nelson Dias dos Santos como presidente do conselho de administração e Gualdino Tyilombo Cabral Mpengo como administrador não executivo.

Para maior dinâmica na gestão da TAAG - Linhas Aéreas de Angola, S.A., segundo o MINTRANS, o conselho de administração passa a integrar Jaime Miguel Ferreira Carneiro como administrador executivo para a área comercial; Iuri Miguel Guerra Neto como administrador executivo para as operações; João Miguel Vidal da Gama Lobo Semedo como administrador executivo para a área de manutenção e engenharia; Neide do Rosário Pinto Teixeira, como administradora executiva para área jurídica e de recursos humanos; Isa Mónica da Costa Coelho de Sousa Cristino como administradora não executiva; e Adiron Alberto como administrador não executivo.

O conselho de administração da SGA - Sociedade Gestora de Aeroportos, S.A., conta a partir de hoje com Manuel Agostinho Filipe Júnior como presidente do conselho de administração e administrador não executivo; com Arnito José Agostinho como administrador executivo e com Francisca de Fátima Tavares Martin como administradora não executiva, declara o MINTRANS no documento enviado às redacções.

O conselho de administração da Empresa Nacional de Navegação Aérea, E.P. (ENNA, E.P) passa a ser constituído por Bernarda de Paiva Henrique como presidente do conselho de administração; Celso Ludgero Amaro Gaspar como administrador executivo; e Altair Rossendo Carvalho Silva como administrador não executivo.

No documento lê-se que o ministro dos Transportes, Ricardo Viegas D" Abreu considera que as alterações agora anunciadas têm como propósito "aumentar a contribuição do sector dos Transportes no crescimento económico de Angola e para dinamizar a atracção de investimento privado nacional e estrangeiro, em projectos que são verdadeiramente estruturantes para o País".