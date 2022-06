À excepção de Cabinda, que não teve representante, e do Kwanza-Sul e Huambo, que se fizeram representar cada uma delas por um elemento, todas as outras províncias "cederam" duas pessoas na sessão de formação decorrida no Planalto Central. Foram dois dias completos, com pausas apenas para o pequeno-almoço, almoço e jantar. Formação de Formadores em Observação Eleitoral, assim se chama o "curso". Análise e discussão da Lei Eleitoral, explicações sobre como ocorre o processo de voto dentro das assembleias, técnicas para sensibilizar populares sobre a importância do voto, critérios para a identificação de irregularidades eleitorais e métodos para as denunciar, assim como análise a processos eleitorais anteriores, bem como a actuação dos movimentos da sociedade civil naqueles pleitos despontaram entre os conteúdos que foram administrados a 32 formandos.

São, por conseguinte, aqueles 32 técnicos que vieram dos diversos organismos civis congregados no Movimento Cívico Mudei, que se prestam para, já a partir de Julho, começarem a disseminar, nas suas respectivas localidades, as acções e os conhecimentos adquiridos ao longo da formação realizada no Huambo.

Aliás, de acordo com Jeiel de Freitas, vice-presidente do Jango Cultural Huambo, uma das associações integrantes do Movimento Mudei, responsável, igualmente, pelo ministrar das formações, já se entrou para a segunda fase do processo, que consiste em cada um dos 32 formados, em função das especificidades da sua localidade, redesenhar um microprojecto local e submetê-lo à aprovação do Movimento Cívico Mudei.

"Nesta altura, estamos na fase de análise dos projectos locais de cada um dos formados para, em caso de aprovação, serem já implementados nas localidades ainda, se possível, no início de Julho", detalha Jeiel de Freitas, que acrescenta que a organização almeja que as acções a serem desenvolvidas pelos 32 recém-formados tenham duração de um mínimo de 30 dias.

