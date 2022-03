Fontes do NJ bem posicionadas nos corredores do Tribunal Constitucional descrevem um ambiente dominado pela suspeição. Chamado após alerta de vazamento de documento, SINSE está a comandar um minucioso processo de escutas. Cenário de desconfiança afugentou os juízes de se reunirem, em algumas circunstâncias, na sede do organismo.

Nos corredores do Tribunal Constitucional (TC), há um clima de suspeição, agudizado pelo polémico vazamento do projecto de acórdão que dá conta da nova anulação à vista do congresso da UNITA, que reelegeu, em Dezembro último, Adalberto Costa Júnior como presidente do «galo negro». Fontes do Novo Jornal referem que a quebra de confiança motivada pelo desvio do importante documento num órgão de soberania despertou a atenção do Serviço de Inteligência e Segurança de Estado (SINSE), que conduziu um trabalho aturado de investigação para chegar à fonte responsável pelo desvio do expediente. Em crise de confiança e mergulhado num clima de suspeição, há reuniões de juízes que estão a ser realizadas fora das instalações do TC, apurou o NJ.

"Todos os funcionários do TC estão sob suspeita. Os nossos telefones, salas... está tudo sob escuta. Devido a este clima de grande suspeição, ontem [terça-feira, 22], os juízes estiveram reunidos fora do TC", comenta uma fonte, tendo a outra precisado que o local escolhido para esta reunião foi o Hotel Intercontinental, local que, entretanto, em ocasiões anteriores, já albergou reuniões de juízes do órgão.

As fontes afastam, desde já e com veemência, qualquer cenário de um falso acórdão em relação ao documento vazado. Confirmam que os radares do SINSE colocam o nome de Juvenis Paulo, com «dedos» na concepção do acórdão já na condição de assessor jurídico do TC - foi exonerado, em Janeiro deste ano, por Laurinda Jacinto Prazeres Monteiro Cardoso, a juíza Presidente do organismo, do cargo de director do Gabinete dos Partidos Políticos daquele tribunal superior -, como sendo a fonte do vazamento do acórdão.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)