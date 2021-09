O complexo de cachorro vira-lata foi uma expressão criada pelo dramaturgo, cronista e jornalista desportivo brasileiro Nelson Rodrigues, em meados do século passado, quando o Brasil perdeu o Campeonato do Mundo de Futebol em pleno estádio do Maracanã, em 1950, e continuou a perder no futebol como se tivesse medo de se impor perante os adversários.