Estão envolvidos neste caso três homicidas: um foi localizado na província de Luanda, um foi capturado no Uíge no último fim-de-semana e o outro encontra-se em fuga até ao momento.

O homem que foi apanhado no Uíge será encaminhado para Luanda, onde vai decorrer o processo criminal, enquanto diligências estarão em curso para localizar e deter o foragido, explica o porta-voz Serviço de Investigação Criminal no Uíge (SIC ), Zacarias Bernardo.

A morte aconteceu numa altura em que a vítima realizava serviço de moto-táxi, quando um dos acusados se fez passar por passageiro e solicitou os seus serviços.

No percurso da viagem, o falso passageiro encaminhou o moto-taxista para um local isolado onde já se encontravam outros dois comparsas munidos com facas.

Os homens desferiram vários golpes em todas as partes do corpo da vítima, causando-lhe a morte imediata. De seguida fugiram com a motorizada.

Numa operação de inteligência criminal realizada pelo SIC-Uíge em coordenação com departamento municipal de Viana do SIC, foi possível localizar e deter um dos alegados homicidas que se encontrava foragido no bairro Candombe Velho, no Uíge.