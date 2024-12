Polícia põe mais de 100 mil efectivos no terreno para assegurar quadra festiva e garante que não irá tolerar desordem pública

Mais de 100 mil efectivos da Polícia Nacional (PN), dos diversos órgãos do Ministério do Interior (MININT), vão assegurar a quadra festiva este ano e o comandante geral da polícia quer disciplina e respeito pelos cidadãos, mas insta os efectivos a não tolerarem desordem pública durante e depois do Natal e do Ano Novo.