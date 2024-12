Artistas visuais apresentam as diferentes formas que o Kuduro se reflecte no dia-a-dia, desde a música, arquitectura, filosofia, moda, estado de ser e performance. Iniciativa visa promover uma reflexão mais profunda da essência da força do angolano.

O Salão Internacional de Exposição, no Museu Nacional de Histórias Naturais, será palco do Kuduro pelo menos até Janeiro de 2025, com diferentes manifestações desse género, destacando-se uma exposição a ser inaugurada esta sexta-feira, do punho de diferentes artistas visuais.

O certame, organizado pela "Ki-kuia Kinaxixi Cultural" em parceria com a produtora cultural Maia Tanner, conta a história do movimento que se despontou na década de 1980, o estado em que se encontra e o futuro que o reserva.

Vão ser expositores Gegé Mbakudi, Jurema Ramos, Erik Fernandes "Wilman", Hélio Buite, Samu Artes, Vau West, Ricardo Kapuka, Lord Cave, Evan Claver, Dralton Máquina e Real Drogadinho "Cavalo 2030".

O curador da mostra, Jamil Parasol, explicou, em declarações ao NJ, que o evento pretende explorar um movimento poderoso a partir de outras artes, além da música, já que será apresentada uma componente arquitectónica, a moda, pintura, vídeo-instalação e performances.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/