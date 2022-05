Escritor é reconduzido ao cargo de secretário-geral da União dos Escritores Angolanos (UEA), instituição que, durante os três anos do seu mandato, acumulou dívida acima dos 80 milhões Kz para com os funcionários.

David Capelenguela, que terminou recentemente um mandato de três anos à frente da UEA, deve ser reconduzido, nos próximos dias, ao cargo de secretário-geral daquela associação cultural. O autor de "Véu do Vento" é candidato único à sua sucessão, de acordo com informações prestadas pela instituição à imprensa. O calendário das eleições que acontecem no dia 07 deste mês, na sede da UEA, reservou o período de 18 de Abril a 05 de Maio à campanha eleitoral da lista única.

A lista de David Capelenguela traz o escritor Lopito Feijóo como candidato ao cargo de presidente da mesa da assembleia, em substituição de Luís Kandjimbo.

Em declarações à imprensa, esta semana, o secretário-geral cessante, que não conseguiu resolver o dilema dos salários atrasados dos funcionários da UEA durante o seu primeiro mandato, considerou o tempo à frente da associação cultural "muito difícil, em especial nos últimos anos, devido à pandemia".

Em contrapartida, Capelenguela considerou positiva a realização 70.ª edição do "Maka à Quarta-Feira" e a promoção da literatura angolana no estrangeiro.

